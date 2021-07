Marcos Llorente cumpre um período de férias, depois da participação no Euro 2020 ao serviço da seleção espanhola, mas nem por isso desliga a cabeça do futebol.

Nem de férias, nem em assuntos românticos.

Uma das figuras do Atlético de Madrid na última temporada, o internacional espanhol decidiu pedir a namorada em casamento no... Wanda Metropolitano.

Llorente disse à agora noiva, Patricia Noarbe, que iam ao estádio dos colchoneros para uma pequena homenagem que o clube tinha preparado para o jogador.

Porém, tudo fazia parte do plano. No Wanda Metropolitano, o médio de 26 anos exibiu nos ecrãs gigantes um vídeo com alguns dos momentos do casal, e no fim ajoelhou-se perante a jovem, numa altura em que ambos já estavam emocionados.