Não são só os jogadores que se lesionam. A paixão e entusiasmo dos treinadores, por vezes, é tanta, que resulta em lesões. Foi o que aconteceu com Diego Simeone, que se lesionou na perna esquerda a festejar um golo do Atlético de Madrid no final da época.

O treinador dos «colchoneros» revelou que teve de ser operado, mas com boa disposição, tendo até partilhado um vídeo com o momento em que sentiu a dor na perna esquerda.

«Ossos do ofício... tive de passar pela cirurgia para continuar a desfrutar do que eu mais gosto... o desporto», escreveu Simeone no Instagram.