O treinador português Jorge Jesus continua a ser um fenómeno no Fenerbahçe a vários níveis. Jesus completou 68 anos este domingo (24) e até os jogadores do clube de Istambul lhe beijaram as mãos, num gesto de celebração pelo aniversário do técnico amadorense.

O clube turco publicou, nas redes sociais, um curto vídeo em que se pode ver o jovem jogador Arda Guler a beijar a mão a Jesus.

O técnico luso, contudo, não tem muito tempo para festejar o seu aniversário, pois na próxima quarta-feira o Fenerbahçe tem um encontro decisivo frente ao Dínamo de Kiev, contar para a segunda mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Veja o vídeo do momento em que Jesus é beijado nas mãos: