O treinador português Jorge Jesus confirmou que o central sul-coreano Kim Min-jae, um dos jogadores mais influentes do Fenerbahçe na última época e na preparação para 2022/23, está de saída do clube turco.

«Sobre o Min-jae, foi uma surpresa para todos nós, praticamente a três dias do jogo, ter acontecido o que aconteceu. Segundo sei, o Fenerbahçe não pode fazer nada, porque o clube que o quer contratar vai bater ou bateu a cláusula de rescisão e quando é assim, não se pode fazer nada», começou por dizer na terça-feira, quando questionado sobre o internacional pela Coreia do Sul, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa desportiva internacional, Kim Min-jae é forte hipótese do Nápoles para colmatar a saída de Kalidou Koulibaly para o Chelsea.

«Para mim, é um golpe duro, porque o Min-jae é um jogador com muita influência, pelas suas características, na defesa do Fenerbahçe, mas não há Min-jae, há outro. Portanto, confiamos plenamente em todos os jogadores, mas não deixamos de realçar e distinguir a qualidade que o Min-jae tinha na equipa do Fenerbahçe», concluiu.

O Dínamo Kiev-Fenerbahçe tem início às 19 horas desta quarta-feira, em Lodz, na Polónia.