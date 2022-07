No Algarve a estagiar com a Roma, José Mourinho não ficou indiferente à onda de incêndios que se vive em Portugal, e que tem afetado também o sul do país.

Numa publicação nas redes sociais, o técnico luso de 59 anos enviou um abraço de força aos bombeiros que combatem o fogo nesta altura, não só em Portugal como no resto do mundo.

«Quero mandar um grande, grande abraço aos bombeiros que estão a combater os incêndios no meu país num momento tão difícil. Mas não só no meu país. São pessoas muito corajosas», disse.

Na mesma ocasião, «e para haver um bocadinho de humor», Mourinho mostrou o braço direito com o penso, falando num «segredo» que será revelado daqui a alguns dias. Pela imagem, parece que o Special One fez uma tatuagem.