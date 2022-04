«Páscoa aventureira». Foi assim que Pierre Gasly descreveu os últimos dias passados em Portugal, no Porto, antes do Grande Prémio da Emilia-Romagna, em Itália, marcado para o próximo fim-de-semana.

O piloto francês da AlphaTauri passou por vários locais da região Norte, em particular no Porto, onde fez alguns trilhos, esteve na Foz do Douro e ainda, entre outros pontos, no Base, jardim urbano junto aos Clérigos.

Gasly passou ainda por Baltar, freguesia do município de Paredes e, entre as fotografias que partilhou em Portugal, mostrou uma miniatura de um McLaren, identificando e brincando com o britânico Lando Norris, piloto da equipa britânica de Fórmula 1 que não deixou o gaulês sem resposta.

«Esse carro é lindo», comentou Lando Norris, que compete na McLaren F1 e namora com a portuguesa Luisinha Oliveira.

