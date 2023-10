Miguel Oliveira conseguiu recuperar seis posições no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, partindo do 19.º lugar e terminando a prova na 13.ª posição.

Ainda assim, o piloto português da Aprilia perdeu uma posição na classificação geral do mundial de pilotos, descendo para o 14.º posto, com 76 pontos, ao ser ultrapassado por Fábio Di Giannantonio (Gresini), que não tem ainda lugar no pelotão do próximo ano, pois será substituído por Marc Márquez (Honda).

«Hoje foi um pouco melhor do que ontem [sexta-feira]. Encontrámos alguma velocidade e ritmo para a corrida, o que foi positivo», começou por explicar Miguel Oliveira, acrescentando: «Consegui amealhar alguns pontos, apesar de não estar 100 por cento confortável com a mota.»

«Tive alguns bons momentos, mesmo no fim de semana passado na Indonésia fomos rápidos e competitivos. Conseguimos encontrar um bom conjunto de afinações, mas já foi um pouco tarde e ainda fizemos uma escolha errada de pneus. Aqui na Austrália fizemos uma boa escolha», sublinhou o piloto português.

Miguel Oliveira aposta na aprendizagem contínua: «Aproveitamos todas as sessões para aprender e tirar o máximo desta mota. Espero que possamos encontrar algum aspeto a melhorar para amanhã.»