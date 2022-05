Aleksandar Mitrović está a fazer uma excelente temporada, apontando 43 golos em 43 jogos, o que valeu a subida do Fulham à Premier League. Feliz o seu desempenho nesta época, o sérvio conta que Cristiano Ronaldo lhe deve uma camisola, e espera receber na próxima temporada se o internacional português se mantiver no Manchester United.

«Quando joguei pela Sérvia com Portugal combinámos que íamos trocar no final, mas eu marquei o golo no último minuto que nos colocou no Mundial e acho que ele ficou zangado», conta o internacional sérvio em entrevista à BBC.

Recorde-se, que Mitrović apontou o golo da vitória da Sérvia sobre Portugal, no Estádio da Luz, em novembro de 2021. Obrigando Portugal a garantir presença no Mundial2022 por via de play-off, tendo eliminado a Turquia e Macedónia do Norte.