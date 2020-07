O poste norte-americano Tanner McGrew renovou contrato com a equipa de basquetebol do FC Porto por mais duas temporadas, até 2022, anunciou o clube em comunicado.

Na primeira época no FC Porto, McGrew registou uma média de 14,4 pontos, 10,4 ressaltos e 4,8 assistências nos seis jogos que realizou, já que sofreu uma grave lesão na perna esquerda, em novembro do ano passado, que o afastou do resto da temporada.

«Trabalhei no duro com o departamento de saúde. Tem sido uma longa caminhada, mas espero poder regressar à melhor forma para voltar a jogar na próxima época. Sinto-me confiante de que, mantendo-nos saudáveis, podemos competir por todas as taças e pelo campeonato», afirmou o jogador de 26 anos, em declarações publicadas no site dos dragões.

Esta é a terceira aventura de McGrew no basquetebol europeu, depois de ter estado em França, no Saint Chamond, e na Dinamarca, onde representou o Sisu.