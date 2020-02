O Sporting e o Benfica qualificaram-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal em voleibol. Os leões eliminaram o So. Espinho e as águias o Fonte Bastardo.



A Académica de São Mamede também se qualificou.



Resultados dos quartos-de-final da Taça de Portugal de voleibol:

Sporting - Sporting de Espinho, 3-0 (25-15, 25-12, 25-22)

Benfica – Fonte Bastardo, 3-0 (25-20, 25-11, 30-28)

Académica de Espinho - São Mamede, 2-3 (19-25, 27-25, 22-25, 26-24, 18-20)

Leixões - Vitória de Guimarães, (domingo, 18 horas)