O Benfica venceu na noite desta quinta-feira o recém-promovido Dínamo Sanjoanense, por 6-1, em São João da Madeira, em jogo da segunda jornada da Liga de futsal.

A formação treinada por Luís Almeida até esteve na frente, graças ao golo apontado por Xavier Moreira (8m), mas os comandados de Joel Rocha viraram as contas ainda antes do intervalo, com um bis de Fits (18m e 19m) e um golo de Tayebi (20m).

No segundo tempo, Fits fez mais um golo para o hat-trick (32m), já após os tentos de Robinho (22m) e Afonso Jesus (32m).

Os encarnados colam-se ao topo da classificação, com os mesmos seis pontos de Sporting e Eléctrico.

Resultados - 2.ª Jornada:

Modicus-Portimonense, 2-2

Quinta dos Lombos-Sporting, 1-11

Leões de Porto Salvo-Eléctrico, 2-3

Candoso-Viseu 2001, 2-2

Fundão-Caxinas, 5-2

Futsal Azeméis-Burinhosa, 1-3

Dínamo Sanjoanense-Benfica, 1-6

Sp. Braga/AAUM-Belenenses (11 novembro, 19h00)