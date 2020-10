Paul Robinson, antigo guarda-redes do Tottenham, destacou o sentido de oportunidade dos Spurs ao contratarem Carlos Vinícius, melhor marcador do Benfica na época passada, sobre o fecho do mercado. O antigo internacional inglês, em declarações ao portal Football Insider, considera que o Benfica estava fragilizado, depois de ter sido afastado da Liga dos Campeões pelo PAOK e, nesse sentido, defende que os Spurs acabaram por conseguir «uma grande contratação».

«É uma grande contratação, é mesmo o que penso. Tiraram proveito da saída do Benfica da Liga dos Campeões e da necessidade que o clube tinha de fazer dinheiro. Trouxeram um jogador de topo, que marcou mais de vinte golos na última época e que ainda é jovem. Com os Spurs em tantas frentes esta época, não podemos dizer que será apenas uma alternativa a Harry Kane», destacou o antigo guarda-redes.

Robinson lembra que o Tottenham vai ter muitos jogos esta época e está convencido que Vinícius vai ter oportunidade de jogar. «Ainda agora estive no estádio para ver o jogo com o Maccabi Haifa e, já depois disso, defrontaram o Chelsea para a Taça da Liga e logo a seguir foram a Old Trafford defrontar o Manchester United. Ele vai ter oportunidades, vai fazer pelo menos quinze jogos esta época. Penso que é uma grande contratação», insistiu.