A seleção nacional de andebol de Portugal defronta, a partir das 17h30, em Montpellier, França, a congénere da Croácia, de olho na segunda vitória no torneio pré-olímpico, que pode valer a presença em Tóquio.

A equipa comandada por Paulo Pereira venceu a Tunísia na sexta-feira (34-27), ao passo que os croatas perderam por 30-26 contra França.

Mesmo com a vitória sobre os croatas, caso esta suceda, Portugal tem de esperar pelo resultado do segundo jogo do dia: França e Tunísia só se encontram às 20 horas. Se um triunfo luso se juntar a um triunfo dos franceses viabiliza a definição das duas vagas já este sábado.

