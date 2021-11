A seleção nacional de râguebi de sub-20 perdeu este sábado com a Espanha por 15-9 na final do Europeu da categoria, que se disputou em Taveiro (Coimbra) e, desta forma, falhou a revalidação do título, que seria o quarto consecutivo no escalão.

Os espanhóis recuperaram, desta forma, o troféu que lhes escapava desde 2015, antes de verem a seleção portuguesa conquistar três títulos seguidos, a partir de 2017, quando o torneio passou a ser disputado anualmente.

Num jogo que terminou com os nervos à flor da pele e uma expulsão para cada lado, Matheo Triki e Tomás Cunha, Portugal acabou por ser penalizado por esse lance, uma vez que o árbitro assinalou penalidade favorável a Espanha por o jogador português ter ripostado à primeira agressão.

No seguimento, Juan Buelga concluiu um lance individual de Alex Atorragasti e fez o segundo ensaio dos «leones», após uma segunda parte onde nenhuma das equipas conseguiu fazer fluir o seu jogo e se jogou muito ao pé para as costas da defesa.

A Espanha até tinha sido uma equipa mais indisciplinada na primeira parte, mas manteve-se na discussão do resultado ao aproveitar um dos poucos erros de Portugal para marcar de penalidade, por Arnau Comes, e num ensaio após alinhamento a cinco metros da linha, numa bola que caprichosamente saiu pela linha lateral, mesmo junto à bandeirola.

Ainda assim, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 9-8, graças à terceira penalidade convertida por Domingos Cabral, a castigar uma falta em zona frontal que valeu cartão amarelo a Hector Abad, na bola de jogo da primeira parte.

Só que, nessa altura, já se sentiam as enormes dificuldades de Portugal para colocar em prática o seu jogo veloz, à mão, o que acabou por ser determinante para o desfecho do encontro.