O Sporting manteve esta sexta-feira o pleno no campeonato nacional de basquetebol, ao vencer na receção ao Galitos, por 99-61.

Os leões seguem no primeiro lugar da tabela classificativa, com mais um ponto do que o FC Porto, segundo, e três do que o Benfica, terceiro.

Os dragões também venceram, em casa, a Académica, por 101-65. Já os encarnados triunfaram no Pavilhão da Luz ante o CAB Madeira, por 104-67.