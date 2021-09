Os Lusitanos XV entraram este sábado a vencer na Super Cup europeia de râguebi, ao derrotar os espanhóis do Castilla y León Iberians por 34-19, em partida da primeira jornada da competição que se disputou no Jamor, em Oeiras.

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi somou o ponto de bónus ofensivo (4-1 em ensaios) e segue, desta forma, no segundo lugar da Conferência Oeste, com os mesmos cinco pontos dos Delta, equipa dos Países Baixos que venceu os Brussels Devils, em Amesterdão, por 34-13 (6-2 em ensaios).

Após uma primeira parte muito tática, os Lusitanos XV chegaram ao intervalo a vencer por 12-6, graças a quatro penalidades certeiras de Nuno Sousa Guedes, que se destacou com 19 pontos na partida (um ensaio, quatro penalidades e uma conversão).

No segundo tempo, os ensaios de Duarte Diniz (45 minutos), Rodrigo Marta (65), Tomás Paiva dos Santos (72) e do próprio Sousa Guedes (80) construíram o triunfo confortável sobre o principal rival na luta pelo apuramento para as meias-finais.

Na próxima semana, os Lusitanos XV visitam o mesmo adversário de hoje, os Castilla y León Iberians, a 26 de setembro, em Valladolid, um dia após os Brussels Devils receberem os Delta na abertura da segunda jornada da competição.