FC Porto e Benfica ficaram esta quinta-feira a conhecer os adversários para as meias-finais da qualificação para a FIBA Europe Cup.

O FC Porto irá defrontar os cipriotas do Keravnos e, em caso de apuramento, enfrentará o Ironi Ness Ziona, de Israel, o GGMT Viena, da Áustria, ou o BC Parnu Sadam, da Estónia, na final da qualificação.

Já o Benfica jogará contra o Voluntari nas meias-finais da qualificação. Em caso de vitória, defrontará os alemães do Medi Bayereuth, os macedónios do TFT Skopje ou os húngaros do Szeged.

As meias-finais da fase de apuramento jogam-se em 29 de setembro e as finais em 01 de outubro, em local a definir, com a fase de grupos a iniciar-se em 13 de outubro.