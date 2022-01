Futsal: Portugal bate anfitriões Países Baixos no segundo jogo no Euro

No segundo jogo no Europeu de futsal, a seleção portuguesa bateu os anfitriões Países Baixos, por 4-1.

Ao contrário do que havia acontecido na partida de estreia, a turma lusa teve uma entrada forte e dominante no jogo. Zicky era o elemento português que mais perigo causava nos momentos iniciais e foi mesmo dos pés do pivot do Sporting que surgiu o primeiro golo, aos seis minutos, após um desvio num defesa neerlandês.

Até ao final do primeiro tempo, a turma lusa geriu o jogo em posse de bola, mas sem criar muito perigo junto da baliza dos Países Baixos, que também não conseguiam ultrapassar a barreira portuguesa.

A poucos segundos do intervalo, novamente Zicky na função de pivot a aguardar por Panny Varela e a deixar para o ala fazer o 2-0.

O segundo melhor jogador do mundo bisou aos três minutos da segunda parte, depois de um fora cobrado por Fábio Cecílio. Panny apareceu no corredor central e disparou por entre as pernas do guardião neerlandês.

A partir daqui, surgiu algum desnorte luso.

A seleção portuguesa cometeu alguns erros motivados pela desconcentração e foi aí que os Países Baixos chegaram ao golo. A seis minutos do final da partida, El Ghannouti viu André Sousa adiantado e rematou do meio da rua à trave. Bouyouzan estava atento e aproveitou a sobra para diminuir a desvantagem.

Numa altura em que os neerlandeses jogavam com guarda-redes avançado, Afonso roubou a bola a Velseboer e rematou para a baliza deserta. Estava feito o 4-1 final.

Com este triunfo em Amesterdão, Portugal assegurou a liderança isolada do grupo A, com seis pontos, fruto de duas vitórias em outros tantos jogos. Os Países Baixos estão no segundo lugar.

A seleção nacional volta a pisar a quadra na sexta-feira, a partir das 19h30, desta feita na cidade de Groningen, diante da Ucrânia. Portugal qualifica-se para os «quartos» da prova mesmo perdendo por quatro golos com os ucranianos e até pode ser derrotado- por mais, caso os Países Baixos não vençam a Sérvia.