Esteban Chaves foi o vencedor da quarta etapa da Volta à Catalunha que ligou Ripoli e Port Ainé (Pallars Sobirà), a 1.967 metros de altitude.

O ciclista colombiano (Team BikeExchange), atacou na derradeira subida do dia, a 7 quilómetros, e cruzou a meta com sete segundos de vantagem sobre o grupo dos favoritos, encabeçado pelo canadiano Michael Woods.

João Almeida perdeu o contacto com o grupo da frente nas últimas centenas de metros, perdeu 25 segundos para o vencedor e caiu do terceiro para o sétimo lugar da geral. Está agora a 1:07 do líder Adam Yates, que terminou a etapa no quarto lugar e tem 45 segundos de vantagem sobre Richie Porte, segundo classificado.