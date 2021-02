A equipa de basquetebol do Sporting regressou este sábado às vitórias, depois do «despiste» frente ao Imortal, na ronda anterior, ao bater a Académica por 82-47 em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional. Os leões defenderam, assim, o primeiro lugar da classificação, face a um Benfica que bateu o Barreirense com quase o dobro dos pontos (112-68).

Começamos pelo Pavilhão João Rocha, onde a equipa comandada por Luís Magalhães redimiu-se do desaire diante do Imortal (98-112) com uma vitória folgada sobre a Académica, com Travante Williams em plano de destaque, com um total de quinze pontos e cinco assistências.

O Benfica, também a jogar em casa, conseguiu uma diferença ainda mais dilatada diante do Barreirense (112-68), neste caso com Fábio Lima a puxar pela equipa com 17 pontos e cinco assistências.

O Sporting segue, assim, no primeiro lugar, com 35 pontos, mais três do que o Benfica e mais quatro do que o FC Porto que tem ainda dois jogos em atraso.

Resultados da 18.ª jornada: