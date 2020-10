O campeão mundial de ciclismo Julian Alaphilippe fraturou o segundo e o quarto metacarpos da mão direita.

O corredor da Deceuninck Quick-Step abandonou a Volta à Flandres após uma queda causada por um choque violento numa mota da organização da emblemática prova de um dia que decorre anualmente na Bélgica. Alaphilippe seguia a 35 quilómetros do fim, integrado na fuga, juntamente com Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel, que discutiram a vitória ao sprint, com vitória para o segundo.

Alaphilippe, que pertence à mesma equipa de João Almeida, líder do Giro, foi operado esta segunda-feira e terá agora pela frente um período de algumas semanas de recuperação, regressando à competição em 2021. A Volta à Flandres já seria a última competição na qual o ciclista gaulês ia estar presente este ano.

A queda de Julian Alaphilippe: