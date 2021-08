Alexander Zverev, recém-coroado campeão olímpico de singulares masculinos, anunciou que não irá competir nas Davis Cup Finals, que se disputa entre 25 de novembro e 5 de dezembro.

«Nós, tenistas, somos seres humanos, precisamos de férias. Jogamos de janeiro a outubro, desta vez não jogo até novembro», afirmou Zverev à imprensa alemã.

O tenista de 24 anos aproveitou, também para mandar um recado sobre o novo formato da competição.

«Espero voltar no futuro, quando se recuperar o formato antigo, com a vantagem do fator-casa e as eliminatórias ao fim de semana», atirou o alemão.