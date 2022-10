A seleção portuguesa de andebol bateu a Turquia esta quinta-feira, por 44-27, no primeiro jogo do grupo 1 da ronda de qualificação para o Europeu de 2024.

Em Matosinhos, e perante uma boa moldura humana, Portugal conseguiu a vitória mais expressiva em jogos oficiais europeus, frente a um adversário de menor valia.

De resto, os turcos nunca conseguiram colocar em causa o triunfo luso e ao intervalo já perdiam por 24-12. Depois de um primeiro tempo autoritário, Portugal regressou para a segunda metade com um ritmo menos intenso e o treinador português, Paulo Pereira, aproveitou para rodar toda a equipa.

Francisco Costa, jovem de 17 anos do Sporting, foi o melhor marcador, com sete golos.

O próximo adversário de Portugal nesta ronda de qualificação é o Luxemburgo, no dia 16, naquele país. A Macedónia do Norte é a outra seleção que se encontra no grupo de Portugal.