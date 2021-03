Roger Federer foi eliminado nos quartos de final do ATP 250 de Doha, no Qatar.

Um dia depois do regresso à competição após mais de um ano de ausência, o tenista suíço caiu aos pés do georgiano Nikoloz Basilashvili, número 42 do ranking.

Federer ainda venceu o primeiro parcial por 6-3, mas cedeu nos dois seguintes por 6-1 e 7-5.