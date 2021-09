A sessão de treinos livres de Moto3 do Grande Prémio de San Marino e da Riviera di Rimini, 14.ª prova do Mundial, foi este sábado interrompida duas vezes devido ao acidente de Deniz Oncu e o choque de Alberto Surra com a mota de Yuki Kunii.

O piloto turco teve uma queda aparatosa na curva 11 e, segundo informações do MotoGP, foi transportado ao centro médico e está consciente, estando prevista nova avaliação para a manhã de domingo.

Também na curva 11, Alberto Surra embateu na traseira da mota de Yuki Kunii. O MotoGP anunciou que ambos os pilotos estão conscientes e que Alberto Surra foi levado para o centro médico.