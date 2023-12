O Benfica dominou na receção ao Portimonense (100-67), na tarde deste sábado, arrebatando a terceira vitória consecutiva na Liga. Após um quarto inaugural equilibrado (22-19), a turma de Norberto Alves impôs o seu ritmo nos parciais seguintes (28-16 e 35-16).

No último quarto, com o resultado em 85-51, as águias limitaram-se a gerir, permitindo que todos os atletas fossem a jogo e que os algarvios assumissem a iniciativa do encontro. A derradeira buzina confirmou o parcial de 15-16 e fixou o resultado final em 100-67.

Destaque para o extremo português José Silva, que anotou 29 pontos, concretizando nove triplos em 12 tentados. Por sua vez, o capitão do Benfica, o tunisino Makram Romdhane, foi o melhor em campo, com 13 pontos, 11 ressaltos e oito assistências.

No Portimonense, o internacional português Cândido Sá evidenciou-se, registando 13 pontos, nove ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola.

Os algarvios encaixaram a quarta derrota consecutiva no campeonato e seguem no oitavo lugar, com 16 pontos. Na próxima jornada, a seis de janeiro, o Portimonense visita o Esgueira, último classificado.

Por sua vez, o Benfica igualou o FC Porto no segundo lugar, com 19 pontos – ainda que os dragões guardem uma partida em atraso, com a Oliveirense. As águias estão a um ponto do líder Sporting e abrem 2024 com a visita a Oliveira de Azeméis, a sete de janeiro.