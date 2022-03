Depois de dez dérbis consecutivos a perder, o Benfica conseguiu bater o Sporting (89-73) e subir à liderança do campeonato nacional de basquetebol, esta quarta-feira.

Num encontro em atraso da 16.ª jornada, no João Rocha, os encarnados entraram melhor e chegaram cedo aos 7-0, perante os leões, privados de Travante Williams, que se lesionou há uma semana na Europe Cup.

Luís Magalhães não ficou satisfeito com o começo das águias e efetuou várias mexidas no primeiro período, em que o Benfica esteve muito forte, sobretudo no capítulo dos ressaltos ofensivos.

O segundo período começou de forma diferente, com o Sporting a aumentar os índices defensivos e a mostrar «poder de fogo» no ataque, com três triplos seguidos, que valeram a vantagem no marcador. Com cinco minutos decorridos, os encarnados ainda nem tinham conseguido qualquer cesto.

Mas os visitantes reagiram na segunda metade deste período e prontamente se recolocaram na liderança, conseguido sete pontos de diferença ao intervalo (40-33).

Após o descanso, as águias voltaram em bom nível e chegaram mesmo à vantagem de 20 pontos a meio do terceiro período, fruto de cinco triplos consecutivos.

No último período, as duas equipas registaram uma alta taxa de conversão dos cestos e o Benfica não deixou escapar o triunfo.

O reforço Ivan Almeida e Frank Gaines foram os melhores marcadores com 23 pontos, enquanto Makram Romdhane conseguiu um triplo-duplo (14 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências). No lado leonino, Seydougou Santis liderou com 16 pontos.

Com este triunfo, os encarnados anularam a desvantagem de 11 pontos do jogo da primeira volta na Luz (74-63) e ficaram em vantagem no confronto direto, assumindo o topo da tabela. Falta apenas jogar-se uma jornada na fase regular, com o Sporting a defrontar o CAB e as águias a medirem forças com o Lusitânia.