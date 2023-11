O FC Porto segue cem por cento vitorioso no campeonato nacional de basquetebol. Esta sexta-feira, os dragões receberam e venceram o Imortal, por 93-67, em jogo relativo à sétima jornada.

A equipa de Fernando Sá chegou aos 10 pontos e subiu ao terceiro lugar. O Sporting é líder com 12 pontos, enquanto o Benfica é segundo classificado, com 10, embora as duas equipas lisboetas tenham mais um jogo disputado do que os portistas.

Quanto ao jogo no Dragão Arena, os principais destaques foram Anthony Barber (23 pontos), Cleveland Melvin (17 pontos) e Aaron Harrison (12 pontos). Trevond Barnes, com 16 pontos, foi a figura dos visitantes.

O próximo compromisso do FC Porto está agendado para quarta-feira, às 16h00. Trata-se de um encontro decisivo nas contas do Grupo E da FIBA Europe Cup, diante do Manisa, na Turquia.