O Lusitânia-Sporting, da 15.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, foi interrompido devido às más condições do piso do Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores.

A partida parou no início do terceiro período, numa altura em que os leões venciam por 45-36, por decisão da equipa de arbitragem. Segundo a Federação Portuguesa de Basquetebol, o jogo «será adiado para data a indicar».

O Sporting está na terceira posição do campeonato, com 25 pontos, menos um do que o Benfica (segundo) e a dois do FC Porto (primeiro). Com a derrota nos dragões, este sábado, no Clássico com os encarnados, este jogo nos Açores pode permitir que o Sporting iguale o FC Porto no topo da tabela.

O Lusitânia, por seu turno, é 12.º e último colocado.