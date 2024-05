O Panathinaikos venceu o Real Madrid por 95-80 e conquistou a Euroliga de basquetebol, este domingo, em Berlim.

Os espanhóis chegaram a ter uma vantagem de 14 pontos no segundo período, mas os gregos reagiram e construíram uma vitória por números expressivos, agravados nos minutos finais face ao desacerto dos «merengues».

A equipa madrilena venceu o primeiro parcial por 36-25, perdendo os três seguintes, por 18-24, 7-15 e 19-31.

Kostas Sloukas, com 24 pontos foi o melhor em campo no lado dos gregos, seguido de Kendrick Nunn, com 21 pontos. No Real Madrid, Dzanan Musa foi mais inspirado, com 15 pontos.

O português Fernando Rocha foi o árbitro chefe de equipa.

Refira-se que o Panathinaikos chegou ao sétimo troféu de campeão da Europa. O Real Madrid tem 11, seguido do CSKA Moscovo, com oito.