O Sporting perdeu esta quarta-feira na Turquia, ante o Bahcesehir, por 66-54, num desfecho que ditou a eliminação nos quartos de final da Taça da Europa de basquetebol.

Em Istambul, no duelo da segunda mão dos ‘quartos’, o Sporting precisava de ganhar fruto da derrota em Lisboa por 73-70, mas não conseguiram, num encontro em que até estavam a vencer por 39-28 ao intervalo.

Na segunda parte, os leões eclipsaram e viram os turcos tomar a dianteira do marcador para confirmarem nova vitória, que vale a qualificação para as meias-finais, agendadas para 30 de março e 6 de abril.

O Bahcesehir vai agora medir forças com os alemães do Crailsheim Merlins ou os neerlandeses do Leiden.

FICHA DE JOGO

Bahcesehir: Kartal Ozmirzrak (12), Jamal Jones, Jamar Desean Smith (16), Sam Dekker e Oguz Savas. Jogaram ainda Muhammed Baygül (15), Tarik Black (12), Erkan Yilmaz (4), Berkay Candan (7) e Richard Solomon. Treinador: Erhan Ernak.

Sporting: Shakir Smith (6), Tanner Omlid (10), Travante Williams (4), Micah Downs (9) e Joshua Patton (6). Jogaram ainda Diogo Ventura (6), Justin Tuoyo (10), Diogo Araújo (3), Mike Fofana, João Fernandes, Miguel Maria Cardoso e António Monteiro. Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 15-19 (primeiro período), 28-39 (intervalo), 41-46 (terceiro período) e 66-54 (resultado final).