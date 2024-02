Brad Stevens, presidente das operações de basquetebol dos Boston Celtics, falou aos jornalistas esta sexta-feira e admitiu a hipótese de oferecer um contrato standard a Neemias Queta.

«Continuamos a avaliar todas as possibilidades nesse sentido, em relação a essa vaga disponível. E o Neemy tem feito um grande trabalho. Está mesmo a fazer um grande trabalho.»

Após o fecho do período de trocas na NBA, os Celtics mantiveram uma vaga para inscrever um décimo quinto jogador no plantel com um contrato standard. Nas mesmas declarações, Brad Steven admitiu que o conjunto de Boston vai procurar um basquetebolista no mercado de «buyout», mas que não sabe se vai ser possível fechar mais alguma contratação.

De recordar que Neemias Queta tem um contrato «two-way» com os Boston Celtics e pode, por isso alinhar também nos Maine Celtics, equipa satélite, mas não permite que o poste português realize mais de 50 jogos na fase regular e impede o jogador, de 24 anos, de jogar nos play-offs.