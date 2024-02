Neemias Queta contribuiu com oito pontos para a vitória dos Celtics frente aos Grizzlies por 131-91, no TD Garden.



Antes do início da partida, Marcus Smart foi homenageado pelos adeptos da formação de Boston, recebendo um tremenda ovação. Ausente da partida, o base viu a sua antiga equipa arrasar a franquia de Memphis com Jason Tatum em destaque: o extremo marcou 34 pontos, fez sete assisências e ganhou oito ressaltos.



Neemias Queta jogou cerca de dez minutos (9:40) e voltou a mostrar serviço com oito pontos e oito ressaltos - ficou pertíssimo de um duplo-duplo - além de dois roubos de bola. Por sua vez, Scotty Pippen Jr. (19 pontos) foi o melhor marcador dos Grizzlies.



Nota ainda para os 43 pontos assinados por Bradley Beal no regresso a Washington. Liderados pelo base, os Suns voltaram aos triunfos frente aos Wizards (112-140). Os Clippers continuam numa boa fase e venceram em Miami (103-95) liderados por Leonard que conseguiu um duplo-dupo (25 pontos e 11 ressaltos).



Os resultados desta noite:



Detroit Pistons-Orlando Magic, 99-111

Washington Wizards-Phoenix Suns, 112-140

Boston Celtics-Memphis Grizzlies, 131-91

Charlotte Hornets-Indiana Pacers, 99-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers, 95-103

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets, 111-90

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors, 135-127

Utah Jazz-Milwaukee Bucks, 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers, 112-103