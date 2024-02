Não foi suficiente para a vitória, mas o registo ninguém lhe tira. Steph Curry teve uma noite memorável na derrota dos Warriors em Atlanta contra os Hawks (141-134) após prolongamento.



O base da equipa californiana anotou 60 pontos (!) em cerca de 41 minutos. Curry converteu 22 dos 38 lançamentos tentados (marcou 10 triplos em 23 tentativas) e conseguiu ainda seis ressaltos e quatro assistências. Uma exibição memorável para Steph que se tornou no segundo jogador a marcar 60 ou mais pontos com 35 ou mais anos depois de Kobe Bryant.



Nos outros jogos da noite, Giannis Antetokounmpo fez um duplo-duplo (40 pontos e dez assistências) no triunfo dos Bucks em Dallas diante dos Mavericks por 117-129. O grego contou com a preciosa ajuda de Lillard que contribuiu com 30 pontos.



Do lado dos Mavs, Luka Doncic voltou a estar em excelente plano e ficou perto do triplo-duplo: 40 pontos, 11 assistências e nove ressaltos.



Por último, nota para os Lakers que colocaram fim à excelente série dos Knicks. No Madison Square Garden, o conjunto de Los Angeles triunfou por 113-105 no regresso de LeBron James e Anthony Davis ao cinco inicial.



Brunson anotou 36 pontos, números insuficientes para evitar o desaire da franquia de Nova Iorque.



Os resultados da noite:



Atlanta Hawks-Golden State Warriors, 141-134

Chicago Bulls-Sacramento Kings, 115-123

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks, 117-129

New York Knicks-Los Angeles Lakers,105-113

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers, 101-117