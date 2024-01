Luka Doncic deu uma resposta às críticas que recebeu no último jogo e teve uma atuação de alto nível na vitória dos Dallas Mavericks no reduto dos Atlanta Hawks (148-143): o internacional esloveno somou 73 pontos, a quarta melhor pontuação da história num jogo da NBA.

O base dos Mavs acertou 25 de 33 lançamentos de campo (75,8%), incluindo oito triplos em 13 tentados (61,5%), e só desperdiçou um de 16 lances livres (93,8%). No final da primeira parte, já levava 41 pontos. Durante 44.43 minutos, Doncic ainda registou 10 ressaltos, sete assistências e um roubo de bola.

Eleito mais uma vez como titular no All Star-Game, o esloveno alcançou uma marca de pontos recorde nos Dallas Mavericks e, a nível individual, só está atrás de Wilt Chamberlain (100, 78) e de Kobe Bryant (81), igualando o mesmo Chamberlain (fez 73 pontos três vezes) e David Thompson (73).

Até aqui, o máximo de pontos de Doncic num jogo era de 60.

O esloveno de 24 anos também teve a ajuda de Josh Green, que somou 21 pontos, enquanto Dereck Lively registou nove pontos e 11 ressaltos, ajudando a superar as ausências de Kyrie Irving e Maxi Kleber, bem como a lesão de Derrick Jones Jr. no final da primeira parte.

No lado da equipa da casa, Trae Young, com 30 pontos e 11 assistências, Jalen Johnson, com 25, Bogdan Bogdanovic, com 24, estiveram em destaque.

Nos outros jogos, nota para os 62 pontos de Devin Booker, que não foram suficientes para evitar a derrota dos Phoenix Suns em casa dos Indiana Pacers (133-131).

Os resultados da última madrugada na NBA:

Indiana Pacers-Phoenix Suns, 133-131

Charlotte Hornets-Houston Rockets, 104-138

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks, 143-148

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers, 107-127

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder, 83-107

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers, 100-112

Memphis Grizzlies-Orlando Magic, 107-106

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers, 116-100