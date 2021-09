De 1990 a 2001, Cedric Ceballos foi um dos nomes mais fortes no mundo da NBA. O antigo extremo, agora com 52 anos, voltou a ser notícia ao anunciar que está internado há dez dias nos cuidados intensivos de um hospital norte-americano.



Está a lutar contra a covid-19 e sentiu o agravamento dos sintomas ao décimo dia de internamento. «No meu décimo dia na UCI, a covid-19 oficialmente começou a dar cabo de mim. Peço à minha família, amigos e guerreiros da oração para rezarem por mim e pedirem a minha recuperação», escreveu Ceballos nas suas contas oficiais.

«Se fiz algo errado no passado, permitam-me pedir desculpas públicas. A minha luta ainda não chegou ao fim. Obrigado.»

Cedric Ceballos é um dos poucos havaianos a ter chegado à NBA. Entrou pela porta dos Phoenix Suns e jogos ainda nos LA Lakers, Dallas Mavericks, Detroit Pistons e Miami Heat.

No final da carreira ainda deu uma perninha nos Haarlem Globetrotters. Fez parte do all-star em 1995 e venceu o concurso de afundanços em 1992.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI