Foi no domingo que se soube da morte de Kobe Bryant e só agora, quatro dias depois, os LA Lakers reagiram publicamente, tal foi a dor pela partida daquele que foi um dos maiores nomes da equipa.

Numa mensagem publicada no Instagram dos Lakers, ilustrada pelos sorrisos de Kobe e Gianna, que teve comentários de inúmeras equipas da NBA, pode ler-se:

«Estamos devastados e nada voltará a ser igual devido à perda repentina de Kobe Bryant e da filha Gianna. Enviamos o nosso carinho à Vanessa, à família Bryant e às famílias dos restantes passageiros. Não há palavras para expressar o que Kobe representa para os Los Angeles Lakers, para os nossos fãs e para a nossa cidade. Mais do que um jogador de basquetebol ele era pai, marido e companheiro de equipa. A sua luz vai permanecer nos nossos corações para sempre.»

Todas as informações e reações à morte de Kobe Bryant

«A Mamba Sports Foundation organizou o MambaOnThree Fund para apoiar as famílias afetadas por esta tragédia. Aqueles que se sentem inspirados para continuar o legado do Kobe e da Gianna no nosso desporto, por favor visitem MambaSportsFoundation.org», diz ainda a mensagem dos Lakers.