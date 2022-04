Os Brooklyn Nets e os Minnesota Timberwolves garantiram, na madrugada desta quarta-feira (noite de terça-feira nos Estados Unidos) a qualificação para os playoffs da liga norte-americana de basquetebol, a NBA, ao vencerem, respetivamente, os Cleveland Cavaliers e os Los Angeles Clippers.

Os Nets venceram os Cavaliers por 115-108, com Kyrie Irving em destaque, autor de 34 pontos e 12 assistências. Os 34 pontos de Darius Garland não evitaram a derrota do Cavs.

Já os Timberwolves bateram os Clippers por 109-104, com os 30 pontos de Anthony Edwards e os 29 de D’Angelo Russell a serem determinantes, entre os 34 de Paul George para os de Los Angeles.

Nos playoffs, os Nets defrontam os Boston Celtics e os Timberwolves os Memphis Grizzlies.

Apesar das derrotas, Clippers e Cavaliers ainda têm uma última hipótese de apuramento. Vão ao jogo da dita “morte súbita” no play-in: aguardam, respetivamente, adversários saídos dos duelos entre New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs (00h00 de quinta-feira) e Atlanta Hawks-Charlotte Hornets (02h00 de quinta-feira).

Portanto, entre Clippers, Pelicans e Spurs, um deles vai ser adversário dos Suns nos playoffs. Os Heat esperam por Cavaliers, Hawks ou Hornets.

O resumo dos Nets-Cavaliers:

O resumo dos Timberwolves-Clippers:

The Playoff Picture after night one of the #MetaQuestPlayIn Tournament pic.twitter.com/dIdh22toyo