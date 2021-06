Os Los Angeles Clippers conquistaram este domingo a última vaga nas meias-finais de Conferência Oeste dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Dallas Mavericks por 126-111 no jogo sete.

O esloveno Luka Doncic ainda tentou conduzir os Mavs a novo milagre, mas os seus companheiros de equipa não ajudaram, enquanto, nos anfitriões, Kahwi Leonard liderou e contou muitas ajudas.

Leonard esteve perto do triplo duplo, com 28 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, num conjunto em que Marcus Morris contribuiu com 23 pontos, Paul George com 22, mais 10 assistências, e Reggie Jackson com 15.

Do banco, vieram também contributos muitos importantes, de Terance Mann, que marcou 13 pontos, e de Luke Kennard, autor de 11, incluindo três triplos, dos 20 dos Clippers, em 43 tentados (46,6%) – os Mavericks só acertaram 10, em 36 (27,8%).

Na formação de Dallas, Doncic fez mais uma exibição finalizada com números extraterrestres: somou 46 pontos, com 17 em 30 nos lançamentos de campo (56,7%), 14 assistências e sete ressaltos, num jogo em quase não descansou (44.52 minutos).

Se o esloveno ultrapassou as quatro dezenas de pontos, completando umas séries impressionantes, mais nenhum jogador dos Mavs chegou às duas: 18 de Dorian Finney-Smith, 16 de Kristaps Porzingis, 14 de Boban Marjanovic e 11 de Tim Hardaway Jr..

Nas meias-finais da Conferência Oeste, os Clippers, que foram quartos na fase regular, vão medir forças com o Utah Jazz, os melhores, com 52 vitórias e 20 derrotas.

A Este, no primeiro jogo das meias-finais, os Atlanta Hawks ganharam fora aos Philadelphia 76ers por 128-124, de nada valendo aos locais o regresso do poste Joel Embiid, autor de 39 pontos, nove ressaltos e quatro assistências.

Trae Young, com 35 pontos e 10 assistências, liderou os forasteiros, secundado por 21 pontos de John Collins, outros tantos de Bogdan Bogdanovic, 15 de Kevin Huerter e um duplo duplo de Clint Capela (11 pontos e 10 ressaltos).

Na equipa da casa, e além de Embiid, destaque para os 21 pontos de Seth Curry, os 20 pontos e 10 ressaltos de Tobias Harris e os 17 pontos e 10 assistências de Ben Simmons.