Os LA Lakers, campeões em título da NBA, foram eliminados na primeira ronda do play-off da NBA pelos Phoenix Suns, após a derrota desta quinta-feira por 113-100 no jogo seis, que fez o 4-2 para os Suns na eliminatória.

Devin Booker foi o destaque do jogo com 47 pontos e 11 ressaltos. Jae Crowder marcou 18 pontos e foi expulso nos instantes finas por dançar salsa, comemorando a eliminação dos Lakers.

Líder dos Los Angeles Lakers, este ano massacrados com lesões, LeBron James terminou a partida com 29 pontos, nove ressaltos e sete assistências, falhando, à 15.ª presença, pela primeira vez na carreira o acesso à segunda ronda dos play-offs.

Na meias-finais de conferência, os Suns vão defrontar dos Denver Nuggets, que também garantiram a passagem esta quinta-feira ao baterem os Portland Trail Blazers por 126-115 no jogo seis, fechando a eliminatória em 4-2.

Nikola Jokic, com 36 pontos e oito ressaltos, foi a figura do jogo. Damian Lillard foi o melhor dos Blazers com 28 pontos e 13 assistências.