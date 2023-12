LeBron James criticou a arbitragem do encontro entre os Lakers e os Minnesota Timberwolves, do qual a equipa de Los Angeles saiu derrotada (108-106). Face à diferença mínima no marcador, o astro norte-americano contestou um lançamento que contou apenas dois pontos.

«É obviamente lançamento de três pontos, o meu pé está atrás da linha. Consegue ver o espaço entre o meu pé e a linha de triplo. Até o Stevie Wonder consegue ver isto», disse LeBron James após a partida.

Afinal, o "King" calcou, ou não, a linha dos três pontos?