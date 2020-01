Esta madrugada houve apenas um jogo na NBA, mas foi um encontro que não dececionou os fãs de basquetebol. Os LA Clippers foram a casa dos Dallas Mavericks vencer 110-107, num jogo decidido nos instantes finais e que contou com o duelo entre duas estrelas: o consagrado Kawhi Leonard, pelos Clippers, e o jovem Luca Doncic, pelos Mavs.

Os dois terminaram o jogo com 36 pontos, com Leonard a somar ainda 11 ressaltos e Doncic dez, aos quais somou ainda nove ressaltos (a um do triplo duplo).

Com este resultado, os Clippers sobem ao segundo lugar da Conferência Oeste. Os Mavericks ficam em quinto.

Veja as melhores jogadas da noite: