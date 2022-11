Assumir a homossexualidade ainda no ativo continua a ser tema tabu para a maior parte dos desportistas, mas há exceções. Depois do futebolista australiano Josh Cavallo assumir abertamente a sua orientação sexual, da Austrália surgiu mais um atleta a seguir o mesmo exemplo.

Isaac Humphries, basquetebolista do Melbourne United, revelou ser homossexual diante de todos os seus colegas, equipa técnica e «alguns donos», como diz o treinador Dean Vickerman no vídeo. O jogador revelou que passou por «tempos sombrios» mas que agora sente-se confortável e «feliz por ser quem é».

«Escondi algo sobre mim durante a vida toda, de todos que amo, e até às vezes de mim mesmo. É uma verdade sobre mim que eu quis negar durante muito tempo, mas agora sinto-me confortável para vos contar que sou gay», contou o jogador de 24 anos, num vídeo publicado esta quarta-feira pelo clube australiano.

«Descobri muito sobre mim nestes últimos tempos, e pensei muito sobre isto. Sabia que se me juntasse a uma equipa e começasse uma temporada, teria que revelar quem eu sou e não me esconder mais. Finalmente cheguei a um ponto em que sei que posso revelar-me como um homem gay e ainda a praticar desporto profissionalmente», acrescentou Humphries, que chegou à equipa esta temporada.

A revelação de Isaac Humphries tem vindo a ser muito elogiada pela sua coragem em falar abertamente do assunto. O diretor-executivo do Melbourne United já veio a público demostrar o apoio ao jogador e disse esperar que este «ato de bravura» possa inspirar outros atletas «a seguir o mesmo exemplo».

«Foi passo incrível na jornada de Isaac, e nós, como clube, apoiamo-lo com todo o carinho. Não apenas como atleta do nosso clube, mas como pessoa. Esta é uma ocasião importante para ele pessoalmente, mas também para o desporto masculino numa escala global», afirmou o dirigente.

Isaac Humphries tornou-se no segundo basquetebolista a assumir-se enquanto jogador numa das melhores ligas do mundo, depois do antigo jogador da NBA Jason Collins, em 2013.