Stephen Curry esteve em alta na última madrugada, ao anotar 42 pontos na vitória dos Golden State Warriors em casa dos Indiana Pacers (131-109).

O base norte-americano acertou 11 dos 16 triplos tentados, além de registar dois ressaltos e duas assistências.

Noutro dos jogos da madrugada, Luka Doncic foi a principal figura no triunfo dos Dallas Mavericks, na visita aos New York Knicks (122-108).

O esloveno ficou à beira do triplo-duplo, com 39 pontos, oito ressaltos e 11 assistências. Na formação de Manhattan, o maior destaque foi Donte DiVincenzo, com 36 pontos, dois ressaltos e três assistências. Nota ainda para Josh Hart, que conseguiu um triplo-duplo (23 pontos, 10 ressaltos e 12 assistências).

No encontro entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, na Crypto.com Arena, foi a equipa do Colorado a levar a melhor, com um triunfo por 114-106.

Anthony Davids voltou a estar em plano de destaque, com 32 pontos (nove ressaltos e três assistências), mas Jamal Murray (29 pontos, sete ressaltos e 11 assistências) e Nikola Jokic (24 pontos, 13 ressaltos e nove assistências) lideraram a favor dos visitantes.

Já Jerami Grant alcançou um máximo da carreira com 49 pontos, mas não evitou a derrota dos Portland Trail Blazers.

Todos os resultados da última madrugada na NBA:

Indiana Pacers-Golden State Warriors, 109-131

Orlando Magic-San Antonio Spurs, 127-111

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers, 95-118

New York Knicks-Dallas Mavericks, 108-122

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls, 110-118

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves, 105-129

Phoenix Suns-Utah Jazz, 129-115

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, 106-114

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons, 122-128 (ap)