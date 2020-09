Os Miami Heat venceram esta madrugada os Boston Celtics por 112-109 e estão mais perto da final da NBA. A equipa comandada por Erik Spoelstra lidera agora a final da conferência Este por 3-1 e um triunfo basta para o apuramento.

No jogo quatro, o rookie dos Miami Heat, Tyler Herro foi herói na partida e fez história na NBA. Melhor marcador do jogo, com 37 pontos, o jogador de 20 anos tornou-se o segundo jogador mais novo na NBA a marcar um mínimo de 35 pontos num só jogo dos play-off.

Os mais novos a marcar pelo menos 35 pontos no play-off:

1.º: Derrick Rose (Chicago Bulls, 2009, 20 anos e 196 dias)

2.º: Tyler Herro (Miami Heat, 2020, 20 anos e 247 dias)

3.º: Magic Johnson (LA Lakers, 1980, 20 anos e 276 dias)´

Herro, que fez ainda três assistências e seis ressaltos, é também o mais novo a marcar 30 ou mais pontos em finais de conferência, ultrapassando os 21 anos e 95 dias de Daniel Gibson.

No que toca ao jogo, os Heat lideraram praticamente no marcador em todo o encontro. Chegaram a ter 12 pontos à maior no terceiro período (60-48), mas houve sempre expectativa no marcador até final.

Ao melhor em campo, que até tinha começado o jogo no banco, juntaram-se as prestações decisivas de Jimmy Butler (24 pontos, três assistências, nove ressaltos), Goran Dragic (22-3-5) e Bam Adebayo (20-4-12) na equipa de Spoelstra. Jason Tatum foi o melhor do lado dos Celtics (24-3-9), que estão obrigados a vencer os três jogos possíveis para estar na final.