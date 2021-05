Os Dallas Mavericks juntaram-se ao lote de equipas apuradas para o play-off da liga norte-americana de basquetebol (NBA) na última madrugada, com a vitória por 114-110 sobre os Toronto Raptors, no penúltimo jogo das duas equipas na fase regular.

Jalen Harris, dos Raptors, até foi o melhor marcador do jogo, com 31 pontos, mas Luka Doncic também foi um dos destaques para o triunfo dos Mavericks, ao assinar um triplo-duplo de 20 pontos, dez ressaltos e 11 assistências.

Nota ainda para os Washington Wizards, que selaram lugar no torneio play-in de acesso aos play-off, com o triunfo por 120-105 ante os Cleveland Cavaliers a garantir, no mínimo, o 10.º lugar na Conferência Este.

O resumo dos Mavericks-Raptors:

Outros resultados da última madrugada:

Detroit Pistons-Denver Nuggets, 91-104

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, 93-109

Philadelphia 76ers-Orlando Magic, 122-97

Houston Rockers-Los Angeles Clippers, 122-115

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings, 107-106

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, 125-122

Nesta altura, a Este, já estão selados os seis lugares diretos, pelos 76ers, Nets, Bucks, Hawks, Knicks e os Heat. As quatro equipas que vão ao play-in para apurar as duas restantes vagas serão os Celtics, os Pacers, os Hornets e os Wizards, mas ainda lutam pela melhor classificação possível entre o sétimo e o 10.º lugar.

A Oeste, já há cinco equipas diretamente apuradas: Jazz, Suns, Clippers, Nuggets e Mavericks. Os Blazers, atuais sextos, só podem ser ultrapassados pelos Lakers, que ainda lutam pelo apuramento direto. Uma destas três equipas, a que não ficar em sexto lugar, vai jogar o play-in a Oeste, onde já estão os Grizzlies, os Warriors e os Wizards.