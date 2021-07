Os Phoenix Suns estão na final da liga norte-americana de basquetebol (NBA) 28 anos depois. A equipa treinada por Monty Williams venceu esta madrugada os Los Angeles Clippers (103-130) e fechou a vitória na final da conferência Oeste em 4-2.

Chris Paul foi a grande figura da partida, sobretudo pela prestação no último quarto. Fez um total de 41 pontos e ainda quatro ressaltos e oito assistências na Staples Center, onde os Suns chegaram ao final do primeiro período a vencer poe 29-33. No segundo período, os Suns cavaram uma diferença de dez pontos (35-45), só se deixaram empatar a 50-50 e dispararam depois outra vez até aos 57-66 ao intervalo.

A partir daí, os Suns evidenciaram-se, com Devin Booker a ser um elemento chave para uma vantagem que chegou a ser de 17 pontos no terceiro período (72-89), que terminou com 83-97, antes de Chris Paul aparecer no período decisivo para arrumar com possíveis dúvidas.

Na final da NBA, à qual chegam tal como em 1976 e 1993, os Suns esperam adversário do Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, que vem da final da conferência Este e que está empatado 2-2.