Foi a estreia mais esperada da temporada da NBA e não desiludiu. Zion Williamson, número um do draft de 2019, lesionou-se antes do início da época e só agora, três meses depois do arranque da época, pôde fazer o primeiro jogo pelos New Orleans Pelicans, na derrota frente aos San Antonio Spurs (121-117).

Zion Williamson esteve em quadra apenas 18 minutos, mas fez 22 pontos, sete ressaltos e três assistências.

O extremo, de 19 anos, esteve fortíssimo no quarto período quando marcou 17 pontos em apenas três minutos, incluído quarto triplos, com eficácia de 100 por cento na linha dos três pontos, sendo o primeiro de sempre (e único) a consegui-lo na estreia.

Zion this season (after one game)



- 43.9 PTS per 36 minutes (1st in league)

- 100 3P% (1st in league, min 2 3PA)



Além de Zion Williamson, estiveram em destaque nos Pelicans Brandon Ingram, com 22 pontos, Derrick Favors com um duplo duplo de 11 pontos e 10 ressaltos e Lonzo Ball com um duplo duplo de 14 pontos e 12 assistências, mas os Spurs levaram a melhor.

LaMarcus Aldridge, com um duplo-duplo de 32 pontos e 14 ressaltos, e DeMar DeRozan, com 20 pontos, foram os destaques da formação vencedora.

Resultados dos jogos de quarta-feira:

Detroit Pistons-Sacramento Kings, 127-106

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, 114-120

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 107-95

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers, 102-95

Boston Celtics-Memphis Grizzlies, 119-95

Miami Heat-Washington Wizards, 134-129

New York Knicks-Los Angeles Lakers, 92-100

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves, 117-110

Houston Rockets-Denver Nuggets, 121-105

Phoenix Suns-Indiana Pacers, 87-112

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, 117-121

Golden State Warriors-Utah Jazz, 96-129