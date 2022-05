O Benfica apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao derrotar a Ovarense por larga diferença (96-65), em jogo da final a oiro da competição, que se realiza até domingo em Albufeira.

O clube com mais troféus da Taça (22), que não vence desde 2017, só sentiu algumas dificuldades no primeiro período, mas a partir do final do segundo quarto dominou e construiu uma volumosa diferença perante a incapacidade defensiva e os erros dos vareiros.

Ao intervalo, havia 43-29 a favor do Benfica, que teve em Ivan Almeida o melhor marcador, com 18 pontos. Tyere Marshall foi o melhor da Ovarense, com 17 pontos, tantos quantos Frank Gaines, do Benfica.

A equipa encarnada espera agora o seu adversário na meia-final de sábado, que sairá do confronto desta noite entre Vitória de Guimarães e Illiabum (20h00).

FC Porto e Sporting, que também venceram nos quartos de final, protagonizam um dos duelos das meias-finais.