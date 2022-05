A equipa de basquetebol do Sporting tornou-se esta sexta-feira no primeiro semifinalista da Taça de Portugal, ao vencer o Imortal, por 83-75, no jogo inaugural da final a oito que decorre até domingo, em Albufeira.

Na reedição da final da última temporada, os leões repetiram a vitória num jogo em que passaram bastante tempo a perseguir o Imortal que, a jogar em casa, equilibrou a partida enquanto pôde, mas cedeu à reação do rival no período decisivo e deixou fugir uma vantagem que chegou a ser de onze pontos.

O Sporting, que soma seis Taças de Portugal e tenta vencer a prova pela terceira vez consecutiva, terá como adversário de sábado na meia-final o vencedor do FC Porto-Oliveirense, que se disputa às 14h00.